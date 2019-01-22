Telegram представить власну криптовалюту у березні 2019-го, - The Bell

Упродовж місяця Дуров зустрінеться з найбільшими інвесторами проекту, який отримав назву TON

Павло Дуров та заснований ним месенджер Telegram планує запустити власну криптовалюту в березні цього року.

Упродовж місяця Дуров зустрінеться з найбільшими інвесторами проекту, який отримав назву TON. Раніше Telegram вдалося зібрати для цього проекту близько 1,7 мільярда доларів, повідомляє The Bell.

На цій зустрічі Дуров продемонструє тестову версію криптовалюти, яка вже готова на 90%.

Як зазначає видання, вже працює тестова версія мережі - Testnet. У лютому спеціалісти проведуть аудит, який має виявити помилки в ній. Робочу версію платформи - Mainnet - представлять у березні.

Також видання дізналося, що команда TON вивчає правові питання в понад 10 юрисдикціях, бо готується до "світової експансії". Наразі TON Issuer Inc. активно працює на криптобіржах в Японії, Китаї та Великій Британії.

Очікується, що криптовалюта під назвою Gram спершу з’явиться в Азії, найімовірніше в Японії.

Зазначимо, що в угоді з інвесторами Дуров прописав пункт, згідно з яким, вони отримають усі свої гроші назад, якщо Telegram не встигне запустити власну криптовалюту до 31 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що роскомнагляд витратить 20 мільярдів рублів на систему DPI, щоби заблокувати заборонені сервери, зокрема месенджер Telegram.