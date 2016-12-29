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Телеканал 1+1 заявляє, що його хочуть позбавити ліцензії

Адміністрація президента намагається вплинути на рішення Нацради і передати контроль над телеканалом в інші руки
Телеканал 1+1 заявляє, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.
Телеканал 1+1 заявляє, що його хочуть позбавити ліцензії

Про це йдеться в заяві на сайті телеканалу, адресованій президенту Петру Порошенку, голові ВР Андрію Парубію і прем'єру Володимиру Гройсману з проханням не допустити того, щоб канал позбавили ліцензії.

"Сьогодні, 29 грудня 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу 1+1. Два тижні тому, 15 грудня, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення одностайно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Однак ліцензія так і не була видана", - наголошується в повідомленні.

У заяві говориться, що при розгляді заявки, який тривав 6 місяців, ніяких офіційних претензій на адресу каналу не надходило.

"Останні два тижні з різних джерел ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу. Шановний Петро Олексійовичу, як людина, яка, в тому числі, власні кошти та ресурси інвестувала у створення ЗМІ в Україні, ви, як ніхто інший, повинні розуміти важливість цього питання та неприпустимість розвитку ситуації, коли всупереч законній процедурі канал не може продовжити ліцензію" , - заявили в 1 + 1.

Також в заяві наголошується, що саме Адміністрація президента намагається вплинути на рішення Нацради і передати контроль над телеканалом в інші руки.

"Впродовж останніх двох тижнів з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація Президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою та передати контроль над каналом в інші руки. Ми не хочемо у це вірити і, насправді, не розуміємо, чиї інтереси можуть стояти за такими діями...", - наголошується в повідомленні.

Джерела Української правди в АП повідомляють, що конфлікт виник через те, що Ігор Коломойський відмовляється називати бенефіціарів телеканалу.

Нагадаємо, медіагрупу "1+1 медіа", куди входить телеканал "1+1" та інші ЗМІ, контролює Ігор Коломойський.

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