Телеканал NewsOne перейшов під управління Андрія Портнова

Колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що отримав в управління телеканал NewsOne.

"Інформую, що позавчора у Відні підписав угоду про управління телеканалом NewsOne. Власник ста відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління терміном на три роки. За умовами договору мені, на комерційних умовах, передано право здійснювати всю діяльність з управління телеканалом. Угода передбачає, що упродовж цього періоду власник не має права втручатися в мою діяльністю або в односторонньому порядку припинити договір. Якщо власник захоче продати канал, за умовами договору він повинен пріоритетно запропонувати його мені", – розповів Портнов у середу, 29 серпня.

Він додав, що планує проявляти повагу до всіх, хто причетний до створення і роботи телеканалу, його менеджменту і журналістів, а також "забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації президента, доступу всіх політичних сил і кандидатів у президенти до інформаційних можливостях телеканалу".

"Так, Петро Олексійович, коли захочете дати телеканалу якесь завдання, мені дзвоните", – додав Портнов.

Євген Мураєв підтвердив інформацію, що NewsOne перейшов під управління Портнова.

"З понеділка NewsOne переданий в управління відомому юристу і просто хорошій людині, з яким ми бачимо світ однаково живописно, Андрію Портнову. Тепер він буде здійснювати всю діяльність з управління і регулювання інформполітики", – повідомив Мураєв.