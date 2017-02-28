Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Телеканал Шустера припиняє мовлення на супутнику

Раніше припинення роботи каналу було заплановане на січень
Телеканал Савіка Шустера 3s.tv припиняє своє мовлення на супутнику з 1 березня 2017 року.
Телеканал Шустера припиняє мовлення на супутнику Савік Шустер. Фото: dusia.telekritika.ua

Про це повідомив гендиректор каналу Павло Єлізаров.

"На жаль, завтра останній день мовлення нашого Каналу на супутнику. Спасибі всім за підтримку, але нас критично мало. Напевно, ми обігнали час. Суспільство і бізнес поки не відчувають потреби в незалежних ЗМІ, вони готові споживати заготовки олігархічних каналів. Вільна журналістика, як чиста вода для організму, вкрай необхідна державі, що формується", - написав він на Facebook у понеділок ввечері.

Як відомо, раніше повідомлялося, що 3s.tv припинить свою діяльність з 1 січня 2017 року через брак коштів.

У квітні 2016 року Савіку Шустеру анулювали право на роботу в Україні.

Київський центр зайнятості позбавив телеведучого права на роботу в Україні через "недійсну довідку про несудимість".

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович висловила стурбованість з приводу перешкоджання роботі Савіка Шустера і закликала українську владу забезпечити йому право на роботу.

Нещодавно програмою Савіка Шустера зацікавилися у ДФС, а взимку телеведучий скаржився на тиск з боку СБУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2017 07:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.