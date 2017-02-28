Телеканал Шустера припиняє мовлення на супутнику

Раніше припинення роботи каналу було заплановане на січень

Телеканал Савіка Шустера 3s.tv припиняє своє мовлення на супутнику з 1 березня 2017 року.

Про це повідомив гендиректор каналу Павло Єлізаров.

"На жаль, завтра останній день мовлення нашого Каналу на супутнику. Спасибі всім за підтримку, але нас критично мало. Напевно, ми обігнали час. Суспільство і бізнес поки не відчувають потреби в незалежних ЗМІ, вони готові споживати заготовки олігархічних каналів. Вільна журналістика, як чиста вода для організму, вкрай необхідна державі, що формується", - написав він на Facebook у понеділок ввечері.

Як відомо, раніше повідомлялося, що 3s.tv припинить свою діяльність з 1 січня 2017 року через брак коштів.

У квітні 2016 року Савіку Шустеру анулювали право на роботу в Україні.

Київський центр зайнятості позбавив телеведучого права на роботу в Україні через "недійсну довідку про несудимість".

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович висловила стурбованість з приводу перешкоджання роботі Савіка Шустера і закликала українську владу забезпечити йому право на роботу.

Нещодавно програмою Савіка Шустера зацікавилися у ДФС, а взимку телеведучий скаржився на тиск з боку СБУ.