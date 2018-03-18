Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Телеканал "СТБ" показав в ефірі карту України без Криму

На телеканалі вибачилися і пообіцяли розібратися
В ефірі телеканалу "СТБ" показали графічне зображення карти України без території Криму.
Телеканал "СТБ" показав в ефірі карту України без Криму Фото: pravda.com.ua

Карту без Криму глядачі побачили 16 березня в ефірі програми "Холостяк".

На телеканалі заявили, що проведуть службове розслідування та зроблять "кадрові висновки і решення".

"Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі Холостяк (The Bachelor Ua) від 16.03.2018 – некоректне графічне зображення карти України. Звертаємо увагу наших глядачів, що дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", – повідомили у прес-службі "СТБ".

"Ми оперативно виправили помилку у всіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ. Телеканал в жодному разі не знімає з себе відподвідальності за цю ситуацію. Ще раз приносимо вибачення перед усіма глядачами", – зазначили на телеканалі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.