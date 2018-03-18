Телеканал "СТБ" показав в ефірі карту України без Криму

В ефірі телеканалу "СТБ" показали графічне зображення карти України без території Криму.

Карту без Криму глядачі побачили 16 березня в ефірі програми "Холостяк".

На телеканалі заявили, що проведуть службове розслідування та зроблять "кадрові висновки і решення".

"Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі Холостяк (The Bachelor Ua) від 16.03.2018 – некоректне графічне зображення карти України. Звертаємо увагу наших глядачів, що дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", – повідомили у прес-службі "СТБ".

"Ми оперативно виправили помилку у всіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ. Телеканал в жодному разі не знімає з себе відподвідальності за цю ситуацію. Ще раз приносимо вибачення перед усіма глядачами", – зазначили на телеканалі.