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Телеканал UBR з 2017 року припиняє мовлення

Канал UBR входить до медіахолдингу "Вести Україна"
З першого січня 2017 року телеканал UBR припинить мовлення.
Телеканал UBR з 2017 року припиняє мовлення Фото: niemanlab.org

Зокрема, про це повідомив випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар на своїй сторінці у Facebook.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", - написав він.

Шинкар уточнив, що канал закривається з 1 січня.

"З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - зазначив він.

Цю інформацію підтверджують також інші співробітники телеканалу, інформує "Телекритика".

Відзначимо, що канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Нагадаємо, що група "1+1 медіа", що належить Ігорю Коломойському, закриває англомовний телеканал Ukraine Today з 1 січня.

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29 12 2016 08:18
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