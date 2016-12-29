Телеканал UBR з 2017 року припиняє мовлення

З першого січня 2017 року телеканал UBR припинить мовлення.

Зокрема, про це повідомив випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар на своїй сторінці у Facebook.

"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", - написав він.

Шинкар уточнив, що канал закривається з 1 січня.

"З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - зазначив він. Цю інформацію підтверджують також інші співробітники телеканалу, інформує "Телекритика". Відзначимо, що канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Нагадаємо, що група "1+1 медіа", що належить Ігорю Коломойському, закриває англомовний телеканал Ukraine Today з 1 січня.