Телеканал UBR з 2017 року припиняє мовлення
Зокрема, про це повідомив випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар на своїй сторінці у Facebook.
"Під ялиночку - новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", - написав він.
Шинкар уточнив, що канал закривається з 1 січня.
"З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац", - зазначив він.
Цю інформацію підтверджують також інші співробітники телеканалу, інформує "Телекритика".
Відзначимо, що канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.
Нагадаємо, що група "1+1 медіа", що належить Ігорю Коломойському, закриває англомовний телеканал Ukraine Today з 1 січня.
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