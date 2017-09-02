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Телеканал в Австрії вибачився перед послом України за "російський" Ан-124 Руслан

Посол назвав дії редакції гідним вчинком
Австрійський телеканал ORF приніс вибачення послові України в цій країні Олександру Щербі через помилкову згадку в одному зі своїх сюжетів про український літак Руслан Ан-124 як про продукт російського виробництва.
Телеканал в Австрії вибачився перед послом України за "російський" Ан-124 Руслан Ан-124 "Руслан". Фото: rusarmy.com

"Шановний пане посол ... ми вибачаємося за цю помилку .. ми жодним чином не ставимо під сумнів суверенітет України...", – цитує посол у Facebook лист з ORF.

Щерба назвав дії редакції гідним вчинком.

Нагадаємо, на початку лютого український Ан-124 Руслан доставив у північне канадське місто Ікалуїт двигун для літака Boeing-777. Посадка українського літака здійснювалася при температурі -29°C.

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Український літак є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан-225 Мрія він був найбільшим літаком. Дослідницька модель здійснила свій перший політ в Києві у 1982 році. Розробником був АНТК імені Антонова (нинішнє держпідприємство Антонов).

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09 02 2017 21:31
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