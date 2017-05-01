Телеканалу 1+1 видали ліцензію на аналогове мовлення
Про це повідомив 5 січня голова Нацради Юрій Артеменко в ході брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
За словами заступника голови Нацради Уляни Фещук, бланк ліцензії виданий раніше строку для того, щоб зняти напругу в суспільстві і журналістському колективі.
В свою чергу, на телеканалі заявили, дата, яка стоїть на ліцензії - 29 грудня, (31 грудня зафершувалась дія попередньої ліцензії - Ред), і назвали затягування із її видачею політичним шантажем.
Нагадаємо, Нацрада звернулася до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.
В ніч на 29 грудня 1+1 оприлюднив на своєму сайті звернення керівництва і співробітників телеканалу до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністру України, в якому заявив, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду для скасування рішення про продовження ліцензії 1+1.
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