Телеведучий Ентоні Бурден наклав на себе руки
За відомостями поліції, причиною смерті стало самогубство, інформує buro247.ua.
Бурден прославився завдяки телешоу "Смак життя" (No Reservations) і "Ентоні Бурден: Невідомі частини" (Parts Unkown) і книзі мемуарів "Секрети на кухні" (Kitchen Cofidential). У Страсбурзі він працював над новим випуском програми "Невідомі частини", яка виходила на каналі CNN. У минулому ведучий відкрито говорив про свої проблеми з наркотиками - кокаїном, героїном і ЛСД.
Останнім часом ім'я телеведучого також згадували в контексті скандалу Гарві Вайнштейна. Дівчина Бурдена актриса Азія Ардженто стала однією з перших публічних особистостей, яка звинуватила голлівудського продюсера в сексуальних домаганнях. У 2011 році Ентоні відвідав Україну і присвятив випуск своєї програми "Смак життя" української кухні.
Нагадаємо, увечері 4 червня на хуторі Обирок Бахмацького району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера. Його кіностудія "Лізард філмс" зняла близько 50 фільмів. Серед найпопулярніших - фільми "Добровольці Божої чоти" та "Міф".
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