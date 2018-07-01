Температура вітру на горі Вашингтон у США сягнула -69°C

Про це повідомляє Independent.

На горі Вашингтон у Нью-Гемпширі зареєстрована температура вітру -69°C – за показниками від 6 січня це місце стало одним з найхолодніших на планеті. Фактична температура була -38°C.

У деяких районах мешканців попередили, що оголена шкіра може обморозитися за лічені хвилин. На східних територіях Сполучених Штатів температура впала нижче за -18°C, у найхолодніших місцях країни -39°C.



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: usatoday.com



Фото: usatoday.com



Фото: usatoday.com



Фото: usatoday.com



Фото: usatoday.com

На відлигу метеорологи очікують у понеділок, 8 січня, коли температура почне зростати.

Нагадаємо, в Галицькому національному природному парку в Івано-Франківській області через занадто теплу погоду ведмеді досі не впали в сплячку.

В австралійському місті Сідней зафіксовано найвищу температуру за останні 79 років – 47,3°C спеки.

В одному з найпівденніших штатів США, Флориді, вперше за 28 років випав сніг.