Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Температура вітру на горі Вашингтон у США сягнула -69°C

На східних територіях Сполучених Штатів температура впала нижче за -18°C, у найхолодніших місцях країни -39°C
У США на горі Вашингтон зареєстрована температура вітру мінус 69 градусів.
Температура вітру на горі Вашингтон у США сягнула -69°C Фото: mountwashington.org

Про це повідомляє Independent.

На горі Вашингтон у Нью-Гемпширі зареєстрована температура вітру -69°C – за показниками від 6 січня це місце стало одним з найхолодніших на планеті. Фактична температура була -38°C.

У деяких районах мешканців попередили, що оголена шкіра може обморозитися за лічені хвилин. На східних територіях Сполучених Штатів температура впала нижче за -18°C, у найхолодніших місцях країни -39°C.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: usatoday.com


Фото: usatoday.com


Фото: usatoday.com


Фото: usatoday.com


Фото: usatoday.com

На відлигу метеорологи очікують у понеділок, 8 січня, коли температура почне зростати.

Нагадаємо, в Галицькому національному природному парку в Івано-Франківській області через занадто теплу погоду ведмеді досі не впали в сплячку.

В австралійському місті Сідней зафіксовано найвищу температуру за останні 79 років – 47,3°C спеки.

В одному з найпівденніших штатів США, Флориді, вперше за 28 років випав сніг.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 01 2018 21:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.