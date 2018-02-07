Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Тендер на реконструкцію Шулявського мосту провели за законом, – КМДА

У КМДА запевняють, що тендер на ремонт Шулявського мосту провели законно
У Київській міській державній адміністрації заявляють, що процедуру тендеру на реконструкцію Шулявського мосту провели в рамках законодавства.
Тендер на реконструкцію Шулявського мосту провели за законом, – КМДА Фото: google.com Тендер на реконструкцію Шулявського мосту провели за законом, – КМДА Фото: fakty.ictv.ua

Як стверджує заступник голови КМДА Дмитро Давтян, процедуру закупівлі "відкриті торги" за предметом закупівлі "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (генпідрядні роботи)" провели в рамках чинного законодавства.

"Замовником робіт "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва" було визначене Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Підприємство провело процедуру тендеру на виконання зазначених робіт згідно із вимогами чинного законодавства у сфері закупівель. Про початок процедури закупівлі було оголошено у багатьох засобах масової інформації, тому процедура торгів була максимально публічною. Загалом свої тендерні пропозиції подали чотири учасники. За результатами засідання тендерного комітету КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" пропозиції двох учасників відхилено через порушення вимог законодавства у сфері закупівель", – зазначив Дмитро Давтян.

За його словами, обидва учасники, пропозиції яких були відхилені, зверталися зі скаргами до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Проте за результатами розгляду скарг було прийняте рішення відмовити у їхньому задоволенні. Окрім того, правомірність відхилення пропозицій, за словами Давтяна, окремо підтверджена висновками фахівців Державної аудиторської служби України.

"Зазначу, що, на жаль, багато сьогодні спекуляцій щодо питання реконструкції Шулявського мосту. І спрямовані вони переважно на те, щоб затягнути початок робіт. Усі ж дії міської влади, наголошую, здійснюються у законодавчому полі", – сказав Дмитро Давтян.

Нагадаємо, журналісти проекту "Схеми" заявили, що великий тендер на ремонт Шулявського мосту розіграли з порушеннями – під фірму, пов'язану із нардепом Максимом Микитасем, "попутником" мера Віталія Кличка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2018 22:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.