Тендер на списання вагонів УЗ виграла платформа з ймовірно польським корінням, - Омелян

Кількість запланованих до списання вагонів становить близько 300 тисяч тонн металобрухту і невідомо як він буде реалізовуватись

У 2017 році ПАТ "Укрзалізниця" планує списати близько 14,5 тисяч вагонів і виготовити дев'ять тисяч нових.

"Всього заплановано списати близька 14,5 тисяч вагонів в наступному році, при тому, що залізниця анонсувала виробництво 9 тисяч нових", - розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор".

Міністр наголосив, що цю кількість треба поставити під сумнів. Також він порахував, що кількість запланованих до списання вагонів становить близько 300 тисяч тонн металобрухту і невідомо як він буде реалізовуватись.

"Виявляється, є якась загадкова електронна площадка, - кажуть з польським корінням, - яку було зареєстровано декілька місяців тому назад. І саме вона виграла тендер в Укрзалізниці на реалізацію цього металобрухту. Від цього рішення МЕРТ в шоці", - розповів міністр.

Нагадаємо, Володимир Омелян порахував, що вихід ПАТ "Укрзалізниця" в плюс у 2016 році зумовлено підвищенням тарифів на 15%.

Як повідомляв iPress.ua, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

18 січня уряд вивів компанію з підпорядкування МІУ. Після цього міністр накинувся на Бальчуна з жорсткою критикою, але 25 січня главу УЗ публічно підтримав прем'єр Володимир Гройсман.