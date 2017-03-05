БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТендер Укргазвидобування на закупівлю п'яти бурових верстатів вантажопідйомністю 450 т з очікуваною вартістю 3,549 млрд грн (з ПДВ) стала німецька компанія Bentec.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тендер Укргазвидобування виграла німецька компанія
Bentec запропонувала найнижчу ціну, позаду лишивши компанії NOV (США, Канада) і DrillMec (Італія)
Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya
Про це Нафторинку на міжнародній конференції OTC 2017 (Offshore technical conference) в Х'юстоні повідомив CEO Bentec GmbH - Дірк Шульце (Dirk Schulze), інформує "Новое время".
Bentec запропонувала найнижчу ціну, позаду лишивши компанії NOV (США, Канада) і DrillMec (Італія).
"Наша перевага - локація виробництва, частина комплектуючих буде проведена в Україні - компанією Discovery (м Стрий, Львівська обл. - ред)", - сказав він.
Нагадаємо, ПАТ "Укргазвидобування" 12 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" на постачання 60 автомобілів Toyota Hilux на 56,99 млн грн.
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