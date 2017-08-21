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Тенісист Олександр Долгополов потрапив під підозру в договірному матчі

В букмекерських конторах відбулася різка зміна коефіцієнтів і Долгополов перетворився з лідера на аутсайдера гри
Найкращий тенісист України і 71-я ракетка світу Олександр Долгополов потрапив під підозру в договірному матчі.
Тенісист Олександр Долгополов потрапив під підозру в договірному матчі Олександр Долгополов Фото: isport.ua

Як повідомляє DW on Sport, незадовго до початку матчу між українським тенісистом і бразильцем Тьяго Монтейро, котрий займає 124-ю позицію в світовому рейтингу, на турнірі в американському Вінстон-Сейлемі коефіцієнт на перемогу Олександра став різко зростати, що змусило ряд букмекерських контор призупинити прийом ставок на цю гру.

Долгополов спочатку був фаворитом матчу, на його перемогу приймали ставки з коефіцієнтом 1,36 (БК Pinnacle). За дві години до початку поєдинку коефіцієнт почав стрімко зростати, і за 15 хвилин до початку гри контора Batfair зафіксувала його в розмірі 3.15, що означало, що українець виступав уже в статусі аутсайдера.

Відзначимо, що така зміна коефіцієнтів зазвичай пов'язана з великими ставками на перемогу одного з гравців.

Організація Tennis Integrity Unit почала розслідування цього матчу, проте її представники заявили, що зміни коефіцієнтів за ставками ще не доводять договірний характер матчу.

Відзначимо, що цей матч Долгополов провів досить безвольно. На рахунку українця не було жодного брейк-поінту (за останні два сезони з українцем таке траплялося лише двічі - обидва рази в матчах з Роджером Федерером), а в четвертому геймі українець програв свою подачу після двох поспіль подвійних помилок.

Гра закінчилася перемогою Монтейро з рахунком 6:3, 6:3.

Нагадаємо, в кінці липня Долгополов грав у фіналі турніру серії АТР 250 в шведському Бостаді, де поступився іспанцеві Давиду Ферреру. Також Долгополов вийшов до фіналу престижного турніру в Аргентині.

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21 08 2017 22:36
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