Тенісистка була оштрафована на US Open за те, що роздяглася на корті, - ВІДЕО Алізе Корне програла Юхан Ларссон

У матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу, який проходить в Нью-Йорку, 31-а ракетка світу, француженка Алізе Корне отримала попередження від судді за те, що зняла футболку на корті.

Фото: Getty Images

У матчі уродженки Ніцци проти представниці Швеції Юхан Ларссон була призначенна 10-хвилинна кліматична перерва, викликана спекою. Повернувшись на корт, француженка виявила, що одягла футболку задом наперед, і вирішила швидко виправити ситуацію. В результаті Корне була попереджена за неспортивну поведінку і почала оскаржувати це рішення. Варто зазначити, що покарання тенісистки викликало суперечки про подвійні стандарти на US Open. Зокрема, колишній капітан збірної Великобританії в Кубку Федерації Джуді Маррей в своєму Twitter нагадала, що чоловіків не попереджають, якщо вони переодягаються на корті.

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