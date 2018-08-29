НОВИНИУ матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу, який проходить в Нью-Йорку, 31-а ракетка світу, француженка Алізе Корне отримала попередження від судді за те, що зняла футболку на корті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тенісистка була оштрафована на US Open за те, що роздяглася на корті, - ВІДЕО
Алізе Корне програла Юхан Ларссон
Фото: Getty Images
У матчі уродженки Ніцци проти представниці Швеції Юхан Ларссон була призначенна 10-хвилинна кліматична перерва, викликана спекою.
Повернувшись на корт, француженка виявила, що одягла футболку задом наперед, і вирішила швидко виправити ситуацію.
В результаті Корне була попереджена за неспортивну поведінку і почала оскаржувати це рішення.
Варто зазначити, що покарання тенісистки викликало суперечки про подвійні стандарти на US Open. Зокрема, колишній капітан збірної Великобританії в Кубку Федерації Джуді Маррей в своєму Twitter нагадала, що чоловіків не попереджають, якщо вони переодягаються на корті.
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29 08 2018 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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