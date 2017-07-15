Тенісистка під час матчу на Вімблдоні запропонувала вболівальнику зіграти замість неї, – ВІДЕО

Під час одного з матчів на Вімблдоні бельгійська спортсменка Кім Клійстерс запросила вболівальника вийти на корт замість неї.

Чоловік вигукував поради щодо гри Клійстерс.

Тенісистка віддала йому ракетку, а також попросила запасні шорти, щоб фанат виглядав відповідно. Інші тенісистки допомогали одягати вболівальника, адже розмір форми був дещо відмінний від потрібного.

Згодом чоловік подякував тенісисткам на своїй сторінці у Twitter.

"Ви зробили мене найбільшим героєм для моїх трьох доньок, які є вашими прихильницями, до речі", – написав Кріс.

Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса стала переможницею Вімблдону-2017.Нагадаємо, російський тенісист Данило Медведєв жбурнув гроші в рефері після поразки на Вімблдоні.