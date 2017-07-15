СПОРТ НОВИНИПід час одного з матчів на Вімблдоні бельгійська спортсменка Кім Клійстерс запросила вболівальника вийти на корт замість неї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тенісистка під час матчу на Вімблдоні запропонувала вболівальнику зіграти замість неї, – ВІДЕО
Чоловік вигукував поради щодо гри тенісистки
Фото: youtube.com
Чоловік вигукував поради щодо гри Клійстерс.
Тенісистка віддала йому ракетку, а також попросила запасні шорти, щоб фанат виглядав відповідно. Інші тенісистки допомогали одягати вболівальника, адже розмір форми був дещо відмінний від потрібного.
Згодом чоловік подякував тенісисткам на своїй сторінці у Twitter.
"Ви зробили мене найбільшим героєм для моїх трьох доньок, які є вашими прихильницями, до речі", – написав Кріс.
Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса стала переможницею Вімблдону-2017.Нагадаємо, російський тенісист Данило Медведєв жбурнув гроші в рефері після поразки на Вімблдоні.
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15 07 2017 23:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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