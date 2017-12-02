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Тенісистка Світоліна принесла перемогу Україні над Австралією

За результатами змагань збірна України вперше з 2012 року потрапила в плей-офф Світової групи, де зіграє у квітні 2017 року
Українська тенісистка Еліна Світоліна принесла збірній третю перемогу на матчі Кубку Федерацій, обігравши спортсменку з австралійської команди Гаврилову.
Тенісистка Світоліна принесла перемогу Україні над Австралією Фото:wtatennis.com

Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:2. Про це повідомляє Великий теніс України.

"Я задоволена своїм тенісом, матч я провела стабільно, хоча початок був трошки невдалий, але далі я змогла повернутися в гру. Вчора і сьогодні в Харкові була просто неймовірна підтримка, я вже й забула, коли грала вдома, яке це відчуття, коли за тебе все вболівають", - прокоментувала свою перемогу Світоліна, інформує Громадське.

За результатами змагань збірна України вперше з 2012 року потрапила в плей-офф Світової групи, де зіграє у квітні 2017 року.

Також відзначається, що ця перемога стала ювілейною 50-ю для збірної України в матчевому протистоянні.

Нагадаємо, 5 лютого перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.

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12 02 2017 17:29
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