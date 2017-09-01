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Тенісистка Світоліна встановила національний рекорд України

Спортсменка піднялася в рейтингу WTA з 14-ї на 13-ту позицію
В оновленому рейтингу WTA перша ракетка України харків'янка Еліна Світоліна встановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись з 14-ї на 13-ту позицію.
Тенісистка Світоліна встановила національний рекорд України Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Світоліна оновила свій же рекорд завдяки успішному виступу на турнірі серії Premier у Брісбені на старті сезону. На своєму дебютному турнірі в новому році харків'янка встигла обіграти олімпійську чемпіонку Ріо Моніку Пуіг і першу ракетку світу Кербер (третя поспіль перемога українки над лідером у рейтингу WTA), що призвело до поліпшення рейтингу на одну позицію. Про це йдеться на сайті WTA.

Примітно, другий номер жіночого тенісу України Леся Цуренко опустилася з 57-ї на 61-у сходинку, Катерина Бондаренко зберегла за собою 68-е місце, а Катерина Козлова повернулася в топ-100, піднявшись з 101 ступені на 98-у позицію.

Нагадаємо, минулого тижня 22-річна українська тенісистка Еліна Світоліна (14-та в рейтингу WTA) переграла першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер у чвертьфіналі турніру в Брісбені.

На турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко.

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09 01 2017 17:39
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