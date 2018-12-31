СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Леся Цуренко пробилася у друге коло турніру серії Premiere Brisbane International, який стартував в Австралії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тенісистка Цуренко вийшла у другий раунд Brisbane International
Цуренко вийшла у наступний раунд турніру в Брісбені
Леся Цуренко. Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation
Цуренко, яка посідає 27-ме місце у рейтингу найкращих тенісисток світу, обіграла 24-ту ракетку світу, представницю Румунії Мікаелу Бузарнеску, віддавши їй усього два гейми – 6:0, 6:2.
Наступною суперницею українки стане 283-тя ракетка світу, австралійка Кімберлі Біррелл, інформує "Радіо Свобода".
Найкраща тенісистка України, четверта ракетка світу Еліна Світоліна стартує на турнірі з другого кола.
Світоліна є чинною чемпіонкою Brisbane International.
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