Тепер російські війська вже офіційно атакують Україну, - польський міністр
Блащак сказав, що введення воєнного стану в Україні у зв’язку з обстрілом росіянами українських кораблів у Керченській протоці показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією".
Міністр підкреслив, що Росія напала на Грузію 2008 року, потім на Україну 2014-го, "а нині російські війська вже офіційно атакують Україну".
"Ми маємо справу з поступовим відновленням російської імперії, з нападом та агресивною політикою. Точно та сама імперська політика, яку проводили раніше, проводять і нині. Саме тому я, як міністр національної оборони, а також уряд прем’єра Матеуша Моравєцького та президент Польщі Анджей Дуда докладаємо зусиль, аби у Польщі був Fort Trump (військове збільшення американської присутності, - Ред.)", - заявив Блащак, пише "Польське радіо".
Раніше стало відомо, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.
Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.
Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.
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