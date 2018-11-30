Тепер російські війська вже офіційно атакують Україну, - польський міністр

Глава Міноборони Польщі заявив, що його країна докладатиме зусиль для військового збільшення американської присутності

Міністр нацональної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Москва не змінила свого агресивного курсу і вже офіційно атакує Україну.

Блащак сказав, що введення воєнного стану в Україні у зв’язку з обстрілом росіянами українських кораблів у Керченській протоці показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією".

Міністр підкреслив, що Росія напала на Грузію 2008 року, потім на Україну 2014-го, "а нині російські війська вже офіційно атакують Україну".

"Ми маємо справу з поступовим відновленням російської імперії, з нападом та агресивною політикою. Точно та сама імперська політика, яку проводили раніше, проводять і нині. Саме тому я, як міністр національної оборони, а також уряд прем’єра Матеуша Моравєцького та президент Польщі Анджей Дуда докладаємо зусиль, аби у Польщі був Fort Trump (військове збільшення американської присутності, - Ред.)", - заявив Блащак, пише "Польське радіо".

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.