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Тепло в харківські будинки обіцяють повернути до полудня 26 лютого

Мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста
Теплопостачання в Харкові мають відновити до полудня понеділка, 26 лютого.
Тепло в харківські будинки обіцяють повернути до полудня 26 лютого Фото: unian.ua

Про це заявив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, повідомляє "Радіо Свобода".

"Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключенний. Поступово вмикається житловий фонд і, я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже завтра до полудня 81 житловий будинок буде з теплом", – сказав він.

За його словами, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

При цьому мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках міста.

За даними першого заступника голови ДСНС України Олега Мельчуцького, станом на 17:00 25 лютого без централізованого теплопостачання у Харкові залишалися 81 багатоквартирний будинок, 5 медичних закладів, 5 дитячих садків та 4 школи у Немишлянському районі Харкова.

Раніше у ДСНС прогнозували, що теплопостачання Харкова відновлять до 18:00 25 лютого.

Нагадаємо, 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води у Харкові лишилися кілька сотень будинків у Немишлянському та Індустріальному районах.

 

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25 02 2018 23:20
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