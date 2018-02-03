Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Тепловози GE зможуть вироблятися на Крюківському заводі, - Кравцов

GE самостійно вибирає базу локалізації і проводить технічний та фінансовий конкурс
Крюківський вагонобудівний завод може стати основною виробничо-складальною базою для того відсотка локалізації виробництва тепловозів General Electric, який закладений в рамковій угоді між Укрзалізницею і GE Transportation.
Тепловози GE зможуть вироблятися на Крюківському заводі, - Кравцов

Про це заявив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов, передає Delo.

"Локалізація для нас була ключовою умовою переговорів з GE. У нас локалізація буде з перших зразків локомотивів. За умовами контракту, для перших 30 локомотивів локалізація складе 10%, є таймінг по частині угоди досить швидкого приходу до 40% локалізації", - сказав він.

За словами Кравцова, GE самостійно вибирає базу локалізації і проводить технічний та фінансовий конкурс.

"Однак не знаю, чи можу забігати вперед, але, наскільки нам відомо, вони визначилися у співпраці з Крюківським вагонобудівним заводом. Думаю, вони самі таке оголошення дадуть, коли підпишуть угоду. Але Крюківський ВСЗ - це далеко не єдине потрібне підприємство, оскільки навіть в їх ланцюжку виробництва різне устаткування поставляють різні постачальники. Думаю, роль КВБЗ буде в виробничих потужностях, вони, скоріше, будуть точкою за основним ассемблінгом (збірці)", - повідомив глава "Укрзалізниці".

Він також підкреслив, що КВБЗ має одні з найкращих за якістю виробничі потужності в залізничному машинобудівному комплексі.

"Наші локомотиворемонтні заводи поки поступаються. Ми дуже хотіли, і поки ці плани є, щоб базою для роботи з GE були наші бази в Дніпрі, Львові та Полтаві. Будемо працювати над цим", - резюмував Кравцов.

Нагадаємо, між УЗ і General Electric був підписаний рамковий договір до 2034 року розміром 1 мільярд доларів на придбання, модернізацію та спільне виробництво локомотивів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2018 06:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.