Теракт на півдні Афганістану: загинули 11 мирних жителів

Через вибух в провінції Гільменд на півдні Афганістану загинули 11 мирних жителів. Серед жертв теракту є діти.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на представника афганської влади Омара Зувака.

"Вибуховий пристрій, встановлений на узбіччі дороги в селі Мулла Хабаш в повіті Нава, спрацював, коли поруч проїжджав автобус", – сказав Зувак.

За його словами, серед жертв теракту є діти.

Представник влади вважає, що теракт здійснений рухом "Талібан".

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, біля колони автобусів з евакуйованими людьми, які очікують виїзду в сирійському місті Алеппо, пролунав вибух. За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів. Точна кількість загиблих чи поранених поки невідома.

10 квітня у столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.