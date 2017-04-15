Теракт на півдні Афганістану: загинули 11 мирних жителів
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на представника афганської влади Омара Зувака.
"Вибуховий пристрій, встановлений на узбіччі дороги в селі Мулла Хабаш в повіті Нава, спрацював, коли поруч проїжджав автобус", – сказав Зувак.
За його словами, серед жертв теракту є діти.
Представник влади вважає, що теракт здійснений рухом "Талібан".
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, біля колони автобусів з евакуйованими людьми, які очікують виїзду в сирійському місті Алеппо, пролунав вибух. За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів. Точна кількість загиблих чи поранених поки невідома.
10 квітня у столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.
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