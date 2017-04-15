Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Теракт на півдні Афганістану: загинули 11 мирних жителів

Влада вважає, що теракт здійснив рух "Талібан"
Через вибух в провінції Гільменд на півдні Афганістану загинули 11 мирних жителів. Серед жертв теракту є діти.
Теракт на півдні Афганістану: загинули 11 мирних жителів Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на представника афганської влади Омара Зувака.

"Вибуховий пристрій, встановлений на узбіччі дороги в селі Мулла Хабаш в повіті Нава, спрацював, коли поруч проїжджав автобус", – сказав Зувак.

За його словами, серед жертв теракту є діти.

Представник влади вважає, що теракт здійснений рухом "Талібан".

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, біля колони автобусів з евакуйованими людьми, які очікують виїзду в сирійському місті Алеппо, пролунав вибух. За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів. Точна кількість загиблих чи поранених поки невідома.

10 квітня у столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2017 20:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.