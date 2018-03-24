Теракт на півдні Франції: помер поліцейський, який обмінявся на заручника

Поліцейський, який обміняв себе на заручника і був тяжко поранений, помер від ран

Французький поліцейський Арно Белтрамі, який обміняв себе на заручника під час теракту у супермаркеті на півдні Франції 23 березня, помер у лікарні. Йому було 45 років.

Белтрамі був поранений 26-річним Редуаном Лакдімом, який захопив заручників у супермаркеті. Коли терорист звільнив більшість людей, залишивши одного як живий щит, Белтрамі запропонував обміняти себе на нього, - повідомляє ВВС.

За даними радіостанції rfi, Лакдім завдав Белтраму кілька ножових і два вогнепальних поранення. Почувши постріли, спецназ увірвався в приміщення і вбив Лакдіма.

23 березня Редуан Лакдім, який має марокканське походження, викрав машину в Каркасоні, убивши пасажира і поранивши водія. З машини він відкрив вогонь по поліцейських на пробіжці, поранивши одного з них. Потім в сусідньому містечку Треб він зайшов до супермаркету, убив двох людей і захопив заручників.

Лакдім називав себе прихильником організації "Ісламська держава" і вимагав звільнити Салаха Абдесалама, заарештованого за підозрою у причетності до терактів в Парижі 2015 року. За повідомленням поліції, раніше Лакдім був відомий владі як наркоторговець.

Нагадаємо, 23 березня у департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті. Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".

Згодом заручників вдалось звільнити, однак двоє з них загинули. Видання LCI повідомляло, посилаючись на джерела в поліції, що терорист таким чином "мстить за Сирію". Також стало відомо, що він вимагає звільнення Салаха Абдеслама, одного з організаторів теракту в Парижі 13 березня 2015 року.

Врешті-решт, французька поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.

Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників.

У результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.

