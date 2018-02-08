"Теракт Рубана-Савченко" могли виконати до 20 осіб, - ГПУ
"Достатньо до 20 людей, щоб це все привести (в дію – УП)", – повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.
Експерт додав, що безпосередньо наносити удари з 4 мінометів, які знайшли в Рубана, могли до 10 осіб.
"Якщо вони одночасно будуть використовуватися, достатньо до 10 людей, не треба навідника", – пояснив Рувін.
За його словами, нібито заплановані 44-46 постріли можна було здійснити за 15 хвилин максимум.
Мінімальна дальність цих мінометів – 460 метрів, максимальна – 7 кілометрів.
Слідство вважає, що їх можна було розташувати на Трухановому острові або на баржах.
"Достатньо однієї баржи для того, щоб встановити всі 4 міномети, два гідроцикли для того, щоб потім від'їхати, наприклад, у Гідропарк і там сховатись серед населення", – розповів Рувін.
За підрахунками експертів, "теракт" міг призвести до 7,5 – 10 тисяч постраждалих.
Нагадаємо, наприкінці червня Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваному у підготовці теракту керівнику центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на 60 діб.
Надію Савченко суд залишив під вартою до 10 вересня.
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