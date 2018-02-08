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"Теракт Рубана-Савченко" могли виконати до 20 осіб, - ГПУ

За підрахунками експертів, "теракт" міг призвести до 7,5 – 10 тисяч постраждалих
Для здійснення теракту, який нібито планували нардеп Надія Савченко та переговірник Володимир Рубан, потрібно було до 20 людей.
"Теракт Рубана-Савченко" могли виконати до 20 осіб, - ГПУ Фото: hromadske.ua

"Достатньо до 20 людей, щоб це все привести (в дію – УП)", –  повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Експерт додав, що безпосередньо наносити удари з 4 мінометів, які знайшли в Рубана, могли до 10 осіб.

"Якщо вони одночасно будуть використовуватися, достатньо до 10 людей, не треба навідника", – пояснив Рувін.

За його словами, нібито заплановані 44-46 постріли можна було здійснити за 15 хвилин максимум.

Мінімальна дальність цих мінометів – 460 метрів, максимальна – 7 кілометрів.

Слідство вважає, що їх можна було розташувати на Трухановому острові або на баржах.

"Достатньо однієї баржи для того, щоб встановити всі 4 міномети, два гідроцикли для того, щоб потім від'їхати, наприклад, у Гідропарк і там сховатись серед населення", – розповів Рувін.

За підрахунками експертів, "теракт" міг призвести до 7,5 – 10 тисяч постраждалих.

Нагадаємо, наприкінці червня Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваному у підготовці теракту керівнику центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на 60 діб.

Надію Савченко суд залишив під вартою до 10 вересня.

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02 08 2018 16:42
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