Теракт у Барселоні: кількість постраждалих перевищила 100 осіб

Нагадаємо, в результаті теракту в Барселоні (Іспанія) поранення отримали громадяни, щонайменше, з 18 країн.

Раніше повідомляли, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір(Driss Oukabir).

Проте, Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт.

Згодом, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, який збив пішоходів у Барселоні.

Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.

Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.