Теракт у Барселоні: кількість постраждалих перевищила 100 осіб
"До цього моменту ми можемо підтвердити 13 жертв і більше 100 постраждали. Це число може збільшитися протягом наступних кількох годин", - повідомляє поліція Каталонії у своєму Twitter.
При цьому раніше уряд Каталонії також опублікувало дані про постраждалих. За їх даними, в лікарні міста направлені 80 чоловік.
Нагадаємо, в результаті теракту в Барселоні (Іспанія) поранення отримали громадяни, щонайменше, з 18 країн.
Раніше повідомляли, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір(Driss Oukabir).
Проте, Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт.
Згодом, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, який збив пішоходів у Барселоні.
Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.
Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.
Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.
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