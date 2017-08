Теракт у Барселоні: кількість загиблих зросла до 14 осіб

У лікарні померла жінка, що постраждала в результаті наїзду автомобіля на пішоходів у курортному містечку Камбрільс. Таким чином, кількість жертв зросла до 14 осіб, інформує Служба з надзвичайних ситуацій Каталонії.

A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.

14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks