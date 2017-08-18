Теракт у Барселоні: кількість загиблих зросла до 14 осіб
У лікарні померла жінка, що постраждала в результаті наїзду автомобіля на пішоходів у курортному містечку Камбрільс. Таким чином, кількість жертв зросла до 14 осіб, інформує Служба з надзвичайних ситуацій Каталонії.
A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.— EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 серпня 2017 р.
14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks
Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.
В ході розслідування правоохоронці з'ясували, що за кермом фургону був чоловік на ім'я Дрісс Укабір (Driss Oukabir), так як в машині виявили його паспорт.
Проте, Дрісс Укабір, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали документ.
Згодом, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, яким вчинили теракт.
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