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Теракт у Барселоні: кількість загиблих зросла до 14 осіб

Серед травмованих виявились громадяни 25 країн
Вдень у п'ятницю, 18 серпня, померла ще одна постраждала в результаті серії терактів в Іспанії, що відбулися напередодні.
Теракт у Барселоні: кількість загиблих зросла до 14 осіб Фото: EPA / UPG

У лікарні померла жінка, що постраждала в результаті наїзду автомобіля на пішоходів у курортному містечку Камбрільс. Таким чином, кількість жертв зросла до 14 осіб, інформує Служба з надзвичайних ситуацій Каталонії.

 

 

 

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.

В ході розслідування правоохоронці з'ясували, що за кермом фургону був чоловік на ім'я Дрісс Укабір (Driss Oukabir), так як в машині виявили його паспорт.

Проте, Дрісс Укабір, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали документ.

Згодом, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, яким вчинили теракт.

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18 08 2017 15:26
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