Теракт у Барселоні: кількість загиблих зросла до 14 осіб

Вдень у п'ятницю, 18 серпня, померла ще одна постраждала в результаті серії терактів в Іспанії, що відбулися напередодні.

У лікарні померла жінка, що постраждала в результаті наїзду автомобіля на пішоходів у курортному містечку Камбрільс. Таким чином, кількість жертв зросла до 14 осіб, інформує Служба з надзвичайних ситуацій Каталонії.

A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.

14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 серпня 2017 р.

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В результаті трагедії загинули 14 осіб, також, згідно з останніми даними, число постраждалих перевищило 100 осіб. Стан 15 з них оцінюють як важкий. Серед них нарахували громадян 25 країн, України в списку немає.

В ході розслідування правоохоронці з'ясували, що за кермом фургону був чоловік на ім'я Дрісс Укабір (Driss Oukabir), так як в машині виявили його паспорт.

Проте, Дрісс Укабір, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали документ.

Згодом, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, яким вчинили теракт.