Теракт у Барселоні та вибухи в Альканарі взаємопов'язані, – поліція
Траперо підтвердив, що наразі вдалося заарештувати двох осіб за підозрою в причетності до теракту: один із них – уродженець Мелільї, якого пов’язують із вибухом в Альканарі; інший – чоловік марокканського походження, який може бути причетним до нападу в Барселоні, - повідомляє La Vanguardia.
За словами поліцейського, терористи могли спровокувати атаку з фургоном у Барселоні після вибуху в Альканарі, де вони нібито готували вибухові речовини.
Траперо підкреслив, що найближчим часом поліція не очікує в Барселоні ще якихось терактів.
Нагадаємо, в результаті теракту в Барселоні (Іспанія) поранення отримали громадяни, щонайменше, з 18 країн.
Раніше повідомляли, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір(Driss Oukabir).
Згодом, повідомили, що Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт.
Проте, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, який збив пішоходів у Барселоні.
Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.
Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.
Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.
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