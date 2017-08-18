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Теракт у Барселоні та вибухи в Альканарі взаємопов'язані, – поліція

Терористи могли спровокувати атаку з фургоном у Барселоні після вибуху в Альканарі
В Іспанії поліція знайшла "чистий зв'язок" між наїздом на натовп людей у Барселоні та вибухом у будинку в Альканарі. Про це під час конференції заявив представник каталонської поліції Хосе Луїс Траперо.
Теракт у Барселоні та вибухи в Альканарі взаємопов Фото: news.sky.com/

Траперо підтвердив, що наразі вдалося заарештувати двох осіб за підозрою в причетності до теракту: один із них – уродженець Мелільї, якого пов’язують із вибухом в Альканарі; інший – чоловік марокканського походження, який може бути причетним до нападу в Барселоні, - повідомляє La Vanguardia.

За словами поліцейського, терористи могли спровокувати атаку з фургоном у Барселоні після вибуху в Альканарі, де вони нібито готували вибухові речовини.

Траперо підкреслив, що найближчим часом поліція не очікує в Барселоні ще якихось терактів.

Нагадаємо, в результаті теракту в Барселоні (Іспанія) поранення отримали громадяни, щонайменше, з 18 країн.

Раніше повідомляли, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір(Driss Oukabir).

Згодом, повідомили, що Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт.

Проте, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, який збив пішоходів у Барселоні.

Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.

Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.

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18 08 2017 10:14
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