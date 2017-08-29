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Теракт у фінському Турку: поліція відпустила ще двох підозрюваних

Головний підозрюваний залишається під вартою
Поліція відпустила ще двох підозрюваних у зв'язку з нападом у фінському місті Турку.
Теракт у фінському Турку: поліція відпустила ще двох підозрюваних Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Reuters. 

"У вівторок фінська поліція відпустила двох чоловіків, які були затримані в зв'язку зі смертельним ножовим нападом в місті Турку", – йдеться в повідомленні.

Головний підозрюваний, 22-річний марокканський прохач притулку, залишається під вартою. Він зізнався суду, що несе відповідальність за напад, але заперечує те, що його мотив носив терористичний характер.

Другий підозрюваний, який залишився під вартою, заперечує причетність до нападу.

Нагадаємо, 18 серпня чоловік із ножем напав на перехожих в центрі фінського міста Турку. В результаті атаки 2 людини загинули і вісім отримали поранення. Поліція затримала чоловіка, поранивши його в ногу.

Загалом у зв'язку з нападом було затримано сімох осіб, на сьогодні п'ятьох із них відпустили.

 

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29 08 2017 13:27
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