CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість постраждалих унаслідок вибухів на похороні сина сенатора в столиці Афганістану Кабулі зросла до 119 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Кабулі: кількість поранених зросла до 119 осіб
За офіційними даними, загинули семеро людей
Фото: afp.com
Про це повідомляє AFP.
"Тіла сімох загиблих і 119 поранених були доправлені до лікарень Кабула", – сказав представник міністерства охорони здоров'я Афганістану.
Фото: afp.com
Раніше повідомлялося про 15 загиблих унаслідок трьох вибухів на похороні сина заступника спікера Сенату Саліма Изадьяра, який загинув на акції протесту.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 06 2017 22:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа