Теракт у Кабулі: кількість поранених зросла до 119 осіб За офіційними даними, загинули семеро людей

Кількість постраждалих унаслідок вибухів на похороні сина сенатора в столиці Афганістану Кабулі зросла до 119 осіб.

Фото: afp.com

Про це повідомляє AFP. "Тіла сімох загиблих і 119 поранених були доправлені до лікарень Кабула", – сказав представник міністерства охорони здоров'я Афганістану.

Фото: afp.com Раніше повідомлялося про 15 загиблих унаслідок трьох вибухів на похороні сина заступника спікера Сенату Саліма Изадьяра, який загинув на акції протесту.

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