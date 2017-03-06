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Теракт у Кабулі: кількість поранених зросла до 119 осіб

За офіційними даними, загинули семеро людей
Кількість постраждалих унаслідок вибухів на похороні сина сенатора в столиці Афганістану Кабулі зросла до 119 осіб.
Теракт у Кабулі: кількість поранених зросла до 119 осіб Фото: afp.com

Про це повідомляє AFP.

"Тіла сімох загиблих і 119 поранених були доправлені до лікарень Кабула", – сказав представник міністерства охорони здоров'я Афганістану.


Фото: afp.com

Раніше повідомлялося про 15 загиблих унаслідок трьох вибухів на похороні сина заступника спікера Сенату Саліма Изадьяра, який загинув на акції протесту.

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03 06 2017 22:10
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