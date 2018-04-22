Теракт у Кабулі: кількість загиблих зросла до 52

Кількість жертв теракту в Кабулі сягнула щонайменше 52 осіб.

Про це повідомляє ввечері неділі, 22 квітня, міністерство охорони здоров'я Афганістану, пише DW.

Серед загиблих 21 жінка та п'ятеро дітей. Також відомо про щонайменше 112 поранених, які доправлені до місцевих лікарень.

Нагадаємо, відповідальність за напад перед довгоочікуваними парламентськими виборами взяла на себе "Ісламська держава" (ІД).

Мішенню нападу терориста-смертника був один із центрів реєстрації виборців у Кабулі.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що теракт "не відверне нас від наших цілей та не послабить національний демократичний процес".

Вибори до парламенту центральноазійської країни заплановані на жовтень після кількох перенесень терміну. Попередження, що бойовики-ісламісти намагатимуться зірвати виборчий процес, лунали вже не раз, влада обіцяє посилювати заходи безпеки. Якщо реєстрацію виборців вчасно не закінчать, вибори доведеться знову відкласти.

Цього ж дня на півночі країни розірвалася придорожня міна поблизу реєстраційного центру. Загинули шість осіб, ще троє – поранені. Поки інформації про зв'язок цього інциденту з терактом у Кабулі немає.