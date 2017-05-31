Теракт у Кабулі: серед поранених четверо співробітників ВВС
Водій, тридцятирічний батько, працював на BBC протягом більше чотирьох років, був убитий під час нападу. Чотири журналісти отримали поранення, однак травми не є небезпечним для життя, йдеться в заяві ВВС.
Зазначимо, загалом загинуло щонайменше 80 осіб і поранено понад 350. Жодна група поки не взяла на себе відповідальність, але Талібан заперечує свою причетність.
Серед загиблих журналіст, який працював у місцевому виданні, а також охоронець з німецького посольства. Поранення в результаті вибуху отримали декілька німецьких та японських громадян.
Нагадаємо, у столиці Афганістану - Кабулі прогримів вибух. Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. Тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.
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