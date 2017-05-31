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Теракт у Кабулі: серед поранених четверо співробітників ВВС

Водій, який працював на ВВС більше чотирьох років загинув
Четверо співробітників ВВС та їхнього водія постраждали в результаті теракту біля посольства Німеччини в Кабулі.
Теракт у Кабулі: серед поранених четверо співробітників ВВС Фото: EPA/UPG

Водій, тридцятирічний батько, працював на BBC протягом більше чотирьох років, був убитий під час нападу. Чотири журналісти отримали поранення, однак травми не є небезпечним для життя, йдеться в заяві ВВС.

Зазначимо, загалом загинуло щонайменше 80 осіб і поранено понад 350. Жодна група поки не взяла на себе відповідальність, але Талібан заперечує свою причетність. 

Серед загиблих журналіст, який працював у місцевому виданні, а також охоронець з німецького посольства. Поранення в результаті вибуху отримали декілька німецьких та японських громадян. 

Нагадаємо, у столиці Афганістану - Кабулі прогримів вибух. Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. Тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.

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31 05 2017 12:55
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