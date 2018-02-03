Теракт у Кабулі: щонайменше четверо осіб постраждали

Атака сталася за два дні після того, як президент Ашраф Гані запропонував почати мирні перемовини з представниками угруповання "Талібан"

У столиці Афганістану Кабулі смертник підірвав автівку, поранено щонайменше 4 людей.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, вибух стався у п'ятницю, 2 березня, поблизу іноземних посольств.

Про пошкодження внаслідок вибуху поки не повідомлялося.

Бісмілла Табаан, командир поліції 9 округу міста, де стався вибух, повідомив, що підірвав авто смертник, проте деталі інциденту, а також ймовірно ціль атаки, не назвав.

Речник міністерства внутрішніх справ Наджіб Даниш сказав, що унаслідок вибуху щонайменше 4 цивільних дістали поранення.

Атака сталася за два дні після того, як президент Ашраф Гані запропонував почати мирні перемовини з представниками угруповання "Талібан".

Наразі жодне з угруповань відповідальності за вибух не взяло.

Як відомо, ісламістський рух "Талібан" оформився в Афганістані 1994 року. З 1996 по 2001 правив країною, 2003 року ООН визнала рух терористичною організацією. Таліби надали притулок Осамі бен Ладену після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. За різними оцінками, ісламісти контролюють до 70% території Афганістану, число активних бойовиків організації оцінюють у 27 тис. осіб.

Нагадаємо, що внаслідок атаки "Талібану" на військову базу у південно-західній афганській провінції Фарах загинули щонайменше 20 військових.