Теракт у Кабулі: щонайменше четверо осіб постраждали
Про це повідомляє Reuters.
За даними поліції, вибух стався у п'ятницю, 2 березня, поблизу іноземних посольств.
Про пошкодження внаслідок вибуху поки не повідомлялося.
Бісмілла Табаан, командир поліції 9 округу міста, де стався вибух, повідомив, що підірвав авто смертник, проте деталі інциденту, а також ймовірно ціль атаки, не назвав.
Речник міністерства внутрішніх справ Наджіб Даниш сказав, що унаслідок вибуху щонайменше 4 цивільних дістали поранення.
Атака сталася за два дні після того, як президент Ашраф Гані запропонував почати мирні перемовини з представниками угруповання "Талібан".
Наразі жодне з угруповань відповідальності за вибух не взяло.
Як відомо, ісламістський рух "Талібан" оформився в Афганістані 1994 року. З 1996 по 2001 правив країною, 2003 року ООН визнала рух терористичною організацією. Таліби надали притулок Осамі бен Ладену після теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. За різними оцінками, ісламісти контролюють до 70% території Афганістану, число активних бойовиків організації оцінюють у 27 тис. осіб.
Нагадаємо, що внаслідок атаки "Талібану" на військову базу у південно-західній афганській провінції Фарах загинули щонайменше 20 військових.
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