Теракт у Кабулі: тіла загиблих українців привезуть в Україну 24 січня

"Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України

Тіла українських громадян, які загинули після нападу бойовиків на готель в Кабулі, 24 січня привезуть на батьківщину

Про це повідомляє ВВС.

"Репатріація тіл запланована на 24 січня", - сказала речник МЗС Мар'яна Беца.

Станом на понеділок, українські дипломати ще перевіряли точну кількість загиблих та поранених українців.

"Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України: п'ятьох чоловіків та двох жінок, які працювали на місцеву авіакомпанію Kam Air", - заявила речниця МЗС.

Вона додала, що це не остаточна кількість, оскільки лишаються неідентифікованими інші тіла загиблих.

Що стосується тих громадян України, які вижили, то за інформацією МЗС, загрози їхньому життю на цей момент немає. Готується спецлітак, яким вони за бажанням в найближчі дні зможуть повернутися в Україну. Хтось можливо повертатиметься до України рейсовими літаками.

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.

Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.

Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.