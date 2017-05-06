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Теракт у Лондоні: поліція оприлюднила імена терористів

Один з них уже був відомий поліції
Підрозділ боротьби із тероризмом оприлюднив фотографії та імена двох чоловіків, застрелених поліцією під час теракту на Лондонському мосту і ринку Боро у суботу, 3 червня.
Теракт у Лондоні: поліція оприлюднила імена терористів Фото: news.met.police.uk

Формальна ідентифікація ще триває, однак слідчі вважають, що двома з трьох нападників були Курам Шазад Батт (народжений 20.4.1990) та Рашид Редуейн (народжений 31.7.1986), які мешкали у східній частині Лондона.

Курам Шазад Батт був відомий поліції та МІ-5, однак не було інформації про планування нападу.

Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.

Терористичне угрупування ІД взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.

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05 06 2017 20:45
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