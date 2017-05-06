CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідрозділ боротьби із тероризмом оприлюднив фотографії та імена двох чоловіків, застрелених поліцією під час теракту на Лондонському мосту і ринку Боро у суботу, 3 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Лондоні: поліція оприлюднила імена терористів
Один з них уже був відомий поліції
Фото: news.met.police.uk
Формальна ідентифікація ще триває, однак слідчі вважають, що двома з трьох нападників були Курам Шазад Батт (народжений 20.4.1990) та Рашид Редуейн (народжений 31.7.1986), які мешкали у східній частині Лондона.
Курам Шазад Батт був відомий поліції та МІ-5, однак не було інформації про планування нападу.
Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.
Терористичне угрупування ІД взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.
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05 06 2017 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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