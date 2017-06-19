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Теракт у Лондоні: водію фургона інкримінують вбивство

Окрім підозрюваного у фургоні нікого не було
Водія фургона, який у ніч на понеділок наїхав на людей перед мечеттю у Лондоні, заарештували за підозрою в убивстві.
Теракт у Лондоні: водію фургона інкримінують вбивство Фото: Thomas Van Hulle

48-річного чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, було заарештовано за підозрою в убивстві, розповів Нейл Басу, помічник комісара поліції Лондона. За його словами, окрім підозрюваного у фургоні нікого не було.

Басу підтвердив, що інцидент має усі ознаки терористичної атаки, інформує The Guardian.

Одна людина внаслідок нападу загинула, восьмеро було госпіталізовано, ще двом медики надали допомогу на місці. Басу не уточнив ступеня поранень постраждалих, але наголосив, що ніхто з них не отримав ножових поранень.

Усі потерпілі були членами мусульманської спільноти.

Раніше поліція Лондона кваліфікувала наїзд фургона у натовп поблизу мечеті в ніч на 19 червня за статтею "теракт".

Нагадаємо, в ніч на 19 червня у Лондоні фургон в'їхав у натовп людей, що виходили з мечеті. У результаті атаки, одна людина загинула, 8 доставлені у лікарні та ще двоє були травмовані. Правоохоронці затримали 48-річного водія фургона.  

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19 06 2017 11:39
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