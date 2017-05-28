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Теракт у Манчестері: поліція затримала вже 14 підозрюваних

14-го підозрюваного затримали сьогодні
Британська поліція повідомила, що заарештувала в неділю, 28 травня, 25-річного чоловіка і провела обшук у зв'язку з терактом на концерті в Манчестері. Наразі затримано вже 14 осіб.
Теракт у Манчестері: поліція затримала вже 14 підозрюваних Фото: reuters.com

Про це пише "Радіо Свобода". 

"Згідно із заявою поліції Великого Манчестера, поліцейські затримали чоловіка за звинуваченням у тероризмі в Олд Траффорді, на схід від міста, а також провели обшуки в районі Мосс-Сіде в Манчестері. Таким чином, загальна кількість затриманих склала 14 осіб", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція розслідує обставини теракту і намагається захопити всю мережу учасників та організаторів, пов'язаних із виконавцем. Смертника, який влаштував вибух, ідентифікували як 22-річного уродженця Британії, лівійця за походженням Салмана Абеді.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.

У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.

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28 05 2017 23:10
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