Теракт у Манчестері: поліція затримала вже 14 підозрюваних
Про це пише "Радіо Свобода".
"Згідно із заявою поліції Великого Манчестера, поліцейські затримали чоловіка за звинуваченням у тероризмі в Олд Траффорді, на схід від міста, а також провели обшуки в районі Мосс-Сіде в Манчестері. Таким чином, загальна кількість затриманих склала 14 осіб", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліція розслідує обставини теракту і намагається захопити всю мережу учасників та організаторів, пов'язаних із виконавцем. Смертника, який влаштував вибух, ідентифікували як 22-річного уродженця Британії, лівійця за походженням Салмана Абеді.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.
У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.
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