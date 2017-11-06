Теракт у Манчестері: всіх затриманих відпустили

Всього було затримано 22 людини, жодному з них звинувачення не пред'явили. У поліції пояснили, що ніхто з тих, кого відпустили з-під варти, "не представляє небезпеки для суспільства". Про це повідомляє Manchester Evening News.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.

У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.