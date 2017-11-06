CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Великої Британії відпустила з-під варти всіх затриманих у рамках розслідування справи про теракт в Манчестері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Манчестері: всіх затриманих відпустили
Всього було затримано 22 людини
Фото: Reuters
Всього було затримано 22 людини, жодному з них звинувачення не пред'явили. У поліції пояснили, що ніхто з тих, кого відпустили з-під варти, "не представляє небезпеки для суспільства". Про це повідомляє Manchester Evening News.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.
У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.
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11 06 2017 23:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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