Теракт у Пакистані: смертник на мотоциклі в'їхав у натовп мітингувальників

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Джамаат-уль-Ахрар"

Щонайменше 11 людей загинули і близько 60 постраждали в результаті вибуху під час акції протесту в пакистанському місті Лахор.

За словами представника місцевої поліції Захіра Аббаса, вибух стався, коли чоловік на мотоциклі врізався в натовп з сотень фармацевтів, які протестували проти нових поправок в законодавство, яке регулює продаж ліків, повідомляє Associated Press.

Серед загиблих і двоє старших співробітників правоохоронних органів.



Фото: yahoo.com

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Джамаат-уль-Ахрар" (один з підрозділів пакистанського "Талібану"), зазначивши, що це була помста за пакистанські військові операції проти ісламських бойовиків в племінних районах уздовж афганського кордону.

Нагадаємо, що в Кашмірі, спірному регіоні, розташованому на кордоні Індії та Пакистану, виникла стрілянина.