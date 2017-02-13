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Теракт у Пакистані: смертник на мотоциклі в'їхав у натовп мітингувальників

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Джамаат-уль-Ахрар"
Щонайменше 11 людей загинули і близько 60 постраждали в результаті вибуху під час акції протесту в пакистанському місті Лахор.
Теракт у Пакистані: смертник на мотоциклі в Теракт у Пакистані. Фото: EPA/UPG

За словами представника місцевої поліції Захіра Аббаса, вибух стався, коли чоловік на мотоциклі врізався в натовп з сотень фармацевтів, які протестували проти нових поправок в законодавство, яке регулює продаж ліків, повідомляє Associated Press.

Серед загиблих і двоє старших співробітників правоохоронних органів.


Фото: yahoo.com

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Джамаат-уль-Ахрар" (один з підрозділів пакистанського "Талібану"), зазначивши, що це була помста за пакистанські військові операції проти ісламських бойовиків в племінних районах уздовж афганського кордону.

Нагадаємо, що в Кашмірі, спірному регіоні, розташованому на кордоні Індії та Пакистану, виникла стрілянина.

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13 02 2017 20:14
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