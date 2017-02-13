Теракт у Пакистані: смертник на мотоциклі в'їхав у натовп мітингувальників
За словами представника місцевої поліції Захіра Аббаса, вибух стався, коли чоловік на мотоциклі врізався в натовп з сотень фармацевтів, які протестували проти нових поправок в законодавство, яке регулює продаж ліків, повідомляє Associated Press.
Серед загиблих і двоє старших співробітників правоохоронних органів.
Фото: yahoo.com
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Джамаат-уль-Ахрар" (один з підрозділів пакистанського "Талібану"), зазначивши, що це була помста за пакистанські військові операції проти ісламських бойовиків в племінних районах уздовж афганського кордону.
Нагадаємо, що в Кашмірі, спірному регіоні, розташованому на кордоні Індії та Пакистану, виникла стрілянина.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків