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Теракт у Петербурзі скоїв Акбаржон Джалілов, - Слідчий Комітет Росії

Слідство встановило, що він також залишив сумку з вибухівкою на станції "Площа Повстання"
Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.
Теракт у Петербурзі скоїв Акбаржон Джалілов, - Слідчий Комітет Росії Фото:112.ua

"Слідством встановлено особу чоловіка, який вчинив вибух у вагоні поїзда метро в Санкт-Петербурзі. Ним виявився Акбаржон Джалілов 01.04.1995 року народження. Крім того, експертами-криміналістами виявлено генетичні сліди Джалілова на сумці, залишеній на станції метро "Площа Повстання", в якій знаходився вибуховий пристрій", - повідомляє прес-служба СК.

Висновок генетичної експертизи і записи камер відеоспостереження дають слідству підстави вважати, що саме чоловік, який вчинив теракт у вагоні, залишив сумку з вибуховим пристроєм на станції метро "Площа Повстання".

Фото:LENTA.RU

Раніше ім'я Джалілова як ймовірного смертника називали ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Згідно з однією з версій, вибуховий пристрій в метро Петербурга привів у дію терорист-смертник. За попередніми даними, 23-річний уродженець Середньої Азії",- йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що теракт на одній зі станцій метро в Санкт-Петербурзі скоїв уродженець Киргизстану, який отримав російське громадянство.

Згодом, чоловік, який був оголошений підозрюваним у причетності до теракту в метро Петербурга, добровільно з'явився в поліцію і заявив про свою невиновність.

 

 

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04 04 2017 16:24
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