Теракт у Стамбулі – винуватця затримала поліція

Вибух стався на пішохідній туристичній вулиці Істікляль, приблизно за 400 метрів від російського консульства.

В центрі турецького міста Стамбул стався потужний вибух, загинули шестеро людей, ще 81 людина отримала поранення. Винуватця теракту вже затримала поліція.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Anadolu agency.

"Людина, яка залишила бомбу, яка викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, вибух стався на пішохідній туристичній вулиці Істікляль, приблизно за 400 метрів від російського консульства. Чотири людини загинули прямо на місці, а ще двоє померли у лікарні.