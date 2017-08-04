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Теракт у Стокгольмі: поліція підтвердила громадянство Узбекистану підозрюваного

Минулого року до правоохоронців Швеції надходила інформація про цю людину
Чоловік, якого затримали за підозрою в скоєнні теракту в Стокгольмі, виявився 39-річним громадянином Узбекистану.
Теракт у Стокгольмі: поліція підтвердила громадянство Узбекистану підозрюваного Фото: aftonbladet.se

Про це заявив глава поліцейського управління Швеції Дан Еліассон, повідомляє Aftonbladet.

Він не назвав ім’я затриманого, проте повідомив, що минулого року до правоохоронців Швеції надходили дані про цю людину, проте вони не мали стосунку до екстремізму й були, за словами керівника поліції, "другорядного характеру".

За інформацією видання, затриманий проживав в одному з передмість Стокгольма. Знайома ймовірного підозрюваного розповіла, що він "ніколи не говорив про політику чи релігію, а говорив лише про те, як отримати більше роботи і відправити гроші родині".

Зазначимо, у результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма у п’ятницю ввечері за останніми даними загинули чотири людини, 15 осіб госпіталізовані.

Нагадаємо, вчора у центрі Стокгольма на вулиці Дроттнінггатан вантажівка в'їхала в натовп людей. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що інцидент, швидше за все, є терактом.

Шведські правоохоронці в ході розслідування теракту в Стокгольмі виявили у вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей біля торгового центру, сумку з вибухівкою.

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08 04 2017 19:00
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