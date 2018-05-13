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Теракт у Сирії: загинули 12 людей, ще 25 поранені

Біля міської лікарні Ідліба вибухнув замінований автомобіль
У сирійському місті Ідліб прогримів вибух, у результаті якого загинули 12 людей, ще 25 отримали поранення.
Теракт у Сирії: загинули 12 людей, ще 25 поранені Фото: aa.com.tr

Як розповів Мустафа Хадж Юсуф, голова служби цивільної оборони "Білі каски" в Ідлібі, вибухнув замінований автомобіль, припаркований біля будівлі міської лікарні, повідомляє агентство "Анадолу".

Уточнюється, що неподалік також розташовується управління юстиції провінції Ідліб.

Також у результаті вибуху було пошкоджено прилеглі будівлі і припарковані поруч автомобілі.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок вибухів у трьох церквах на острові Ява в Індонезії загинуло щонайменше 9 осіб, понад 40 дістали поранення.

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13 05 2018 16:19
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