CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ сирійському місті Ідліб прогримів вибух, у результаті якого загинули 12 людей, ще 25 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Сирії: загинули 12 людей, ще 25 поранені
Біля міської лікарні Ідліба вибухнув замінований автомобіль
Фото: aa.com.tr
Як розповів Мустафа Хадж Юсуф, голова служби цивільної оборони "Білі каски" в Ідлібі, вибухнув замінований автомобіль, припаркований біля будівлі міської лікарні, повідомляє агентство "Анадолу".
Уточнюється, що неподалік також розташовується управління юстиції провінції Ідліб.
Також у результаті вибуху було пошкоджено прилеглі будівлі і припарковані поруч автомобілі.
Нагадаємо, що сьогодні внаслідок вибухів у трьох церквах на острові Ява в Індонезії загинуло щонайменше 9 осіб, понад 40 дістали поранення.
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