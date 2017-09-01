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Теракт у Єрусалимі: правоохоронці арештували дев'ятьох підозрюваних

П'ятеро заарештованих є родичами водія вантажівки, який здійснив наїзд на людей
Ізраїльська поліція заарештувала дев'ять осіб за підозрою в причетності до теракту в Єрусалимі.
Теракт у Єрусалимі: правоохоронці арештували дев Фото: Reuters / Ронен Звулун

П'ятеро заарештованих є родичами водія вантажівки, який здійснив наїзд на людей. Всі вони проживали в кварталі Джабель Мукабер в східному Єрусалимі. Про це повідомляє Associated Press.

Нагадаємо, вчора терорист на вантажівці в'їхав у групу ізраїльських військовослужбовців в районі Старого міста в Єрусалимі. У результаті загинули чотири людини, ще 15 постраждали. Один з них у важкому стані, четверо в стані середньої тяжкості, 10 отримали легкі травми. 

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко запевнив, що за попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих в результаті теракту в Єрусалимі немає, проте дані уточнюються, повідомляє "112 Україна".

Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про причетність терориста до "Ісламської держави".

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09 01 2017 15:06
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