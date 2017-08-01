Теракт у Єрусалимі: Водій вантажівки причетний до "Ісламської Держави"

Прем'єр Ізраїля зазначив, що може існувати зв'язок між терактом в Єрусалимі і недавніми терактами у Франції та Німеччині

Водій вантажівки, який наїхав на групу солдатів в Єрусалимі, був палестинцем і, ймовірно, прихильником терористичного угруповання ІДІЛ.

"За всіма ознаками, нападник був прихильником "Ісламської держави", - повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформує Daily Mail.

За словами Нетаньягу, водій вантажівки ідентифікований.

Також прем'єр-міністр зазначив, що може існувати зв'язок між терактом в Єрусалимі і недавніми терактами у Франції та Німеччині.

Влада тимчасово заблокували арабський район Джабель Мукабер в Єрусалимі, де проживав водій вантажівки, окрім цього плануються інші заходи для запобігання подібних нападів.

Нагадаємо, сьогодні терорист на вантажівці в'їхав у групу ізраїльських військовослужбовців в районі Старого міста в Єрусалимі. У результаті загинули чотири людини, ще 15 постраждали. Один з них у важкому стані, четверо в стані середньої тяжкості, 10 отримали легкі травми.

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко запевнив, що за попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих в результаті теракту в Єрусалимі немає, проте дані уточнюються, повідомляє "112 Україна".