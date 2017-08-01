Теракт у Єрусалимі: Водій вантажівки причетний до "Ісламської Держави"
"За всіма ознаками, нападник був прихильником "Ісламської держави", - повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформує Daily Mail.
За словами Нетаньягу, водій вантажівки ідентифікований.
Також прем'єр-міністр зазначив, що може існувати зв'язок між терактом в Єрусалимі і недавніми терактами у Франції та Німеччині.
Влада тимчасово заблокували арабський район Джабель Мукабер в Єрусалимі, де проживав водій вантажівки, окрім цього плануються інші заходи для запобігання подібних нападів.
Нагадаємо, сьогодні терорист на вантажівці в'їхав у групу ізраїльських військовослужбовців в районі Старого міста в Єрусалимі. У результаті загинули чотири людини, ще 15 постраждали. Один з них у важкому стані, четверо в стані середньої тяжкості, 10 отримали легкі травми.
Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко запевнив, що за попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих в результаті теракту в Єрусалимі немає, проте дані уточнюються, повідомляє "112 Україна".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: