Теракт в Афганістані: 10 загиблих, 4 поранених Серед жертв нападу були двоє співробітників служби безпеки

Щонайменше 10 людей загинули та ще чотири отримали травми в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад.

Фото: EPA/UPG

За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою, під’їхавши до КПП, повідомляє Al Jazeera. Речник губернатора провінції Нангархар повідомив, що серед жертв нападу були двоє співробітників служби безпеки. Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за вибух. Нагадаємо, що минулого місяця 18 людей загинули та 45 отримали поранення під час вибуху в афганському місті Джелалабад, провінція Нангархар.

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