CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 10 людей загинули та ще чотири отримали травми в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт в Афганістані: 10 загиблих, 4 поранених
Серед жертв нападу були двоє співробітників служби безпеки
Фото: EPA/UPG
За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою, під’їхавши до КПП, повідомляє Al Jazeera.
Речник губернатора провінції Нангархар повідомив, що серед жертв нападу були двоє співробітників служби безпеки. Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за вибух.
Нагадаємо, що минулого місяця 18 людей загинули та 45 отримали поранення під час вибуху в афганському місті Джелалабад, провінція Нангархар.
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10 07 2018 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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