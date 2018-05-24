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Теракт в Багдаді: четверо людей загинули, ще 15 поранені

Стан поранених невідомий
Сьогодні щонайменше 4 людини були убиті і 15 поранені в результаті теракту в столиці Іраку Багдаді.
Теракт в Багдаді: четверо людей загинули, ще 15 поранені Фото:112.ua

"Атака здійснена в районі Шула на північному заході Багдада, населеному переважно шиїтами", - йдеться у повідомленні Reuters.

Шиїти - направлення ісламу, яке визнає Таліба і його нащадків єдино законними спадкоємцями і духовними наступниками пророка Мухаммеда.

Нагадаємо, що під час проведення перших парламентських виборів в Іраку після перемоги над терористичним угрупованням "Ісламська держава" бойовики ІДІЛ здійснили низку атак на виборчі дільниці в провінції Діяла.

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24 05 2018 08:59
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