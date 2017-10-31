Теракт в дипломатичній зоні столиці Афганістану: є загиблі

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад

Потужний вибух пролунав у зеленій зоні дипломатичного кварталу Кабула (Афганістан) у другій половині дня у вівторок.

Про це повідомляє Tolo News.

За попередніми даними, вибух було здійснено терористом-смертником.

Представники афганської влади не наводять деталей того, що сталося, однак представники ЗМІ, які опинилися на місці події повідомляють про велику кількість загиблих і поранених.

Як повідомляє Reuters, медики наразі повідомили про трьох загиблих і 10 поранених, яких забрали до лікарень. Агентство AFP повідомляє про щонайменше 13 загиблих і приблизно таку ж кількість поранених. Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад. Кабул в останні місяці часто опинявся серед основних цілей терористів "Талібану" чи інших терористичних організацій.

Нагадаємо, 25 жовтня бойовики радикального ісламістського угруповання "Талібан" напали на дві військові бази в західному Афганістані, внаслідок чого загинуло 11 солдатів.