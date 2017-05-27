Теракт в Манчестері: поліція затримала ще двох підозрюваних
"Двоє чоловіків у віці 20 і 22 років були затримані на півночі Манчестера вранці у суботу після того, як поліція вдалася до контрольованого вибуху, щоб потрапити до приміщення, де знаходилися підозрювані", - повідомляє AFР.
Таким чином, кількість підозрюваних у справі про теракт зросла до 11 осіб.
Серед затриманих також батько і брат Салмана Абеді, який є ймовірним виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері.
Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
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