Теракт в Манчестері: поліція затримала ще двох підозрюваних

Кількість підозрюваних у справі про теракт зросла до 11 осіб

Британська поліція провела додаткові рейди в рамках розслідування теракту в Манчестері і затримала ще двох підозрюваних.

"Двоє чоловіків у віці 20 і 22 років були затримані на півночі Манчестера вранці у суботу після того, як поліція вдалася до контрольованого вибуху, щоб потрапити до приміщення, де знаходилися підозрювані", - повідомляє AFР.

Таким чином, кількість підозрюваних у справі про теракт зросла до 11 осіб.

Серед затриманих також батько і брат Салмана Абеді, який є ймовірним виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.