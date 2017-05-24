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Теракт в Манчестері: затримано ще трьох підозрюваних

Вчора було затримано 22-річного чоловіка
Британська поліція стверджує, що затримала трьох чоловіків у зв’язку з терактом на концерті у Манчестері, внаслідок якого загинули 22 осіб.
Теракт в Манчестері: затримано ще трьох підозрюваних Фото: Reuters

Чоловіків було затримано на півдні Манчестера. Про це повідомляє ВВС із посиланням на поліцію Манчестера.

Напередодні, 23 травня, у зв'язку з терактом на концертній арені поліція затримала 22-річного чоловіка за підозрою у скоєнні теракту. 

Зазначимо, Салман Абеді мав зв'язки із терористичною організацією "Аль-Каїда" та отримав терористичну підготовку за кордоном.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

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24 05 2017 14:26
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